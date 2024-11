Um ano após shows de Taylor Swift, legislação sobre cambismo e água emperra

Do aeroporto às estações de metrô, do McDonald's aos restaurantes mais finos, Taylor Swift transformou a paisagem de Toronto nos últimos dias com sua turnê, a "The Eras Tour", que chega ao fim na próxima semana, em Vancouver. Suas músicas dominaram as trilhas sonoras dos principais pontos turísticos e inspiraram exposições de fotografias e figurinos das apresentações.





No entanto, enquanto no Canadá a estrela do pop apenas decorou as cidades, no Brasil, onde se apresentou há um ano, ela deixou um impacto mais profundo, inspirando mudanças na legislação que regula os shows e festivais no país, com propostas que animaram os fãs, ávidos por mais conforto e segurança nesses eventos. Mas eles agora temem que nenhuma mudança se concretize.





É o caso da "Lei Taylor Swift", como ficou conhecido um projeto de lei criado após confrontos entre fãs e cambistas com intervenção policial nas bilheterias, e uma portaria que obrigou os produtores a distribuírem água gratuitamente em eventos de grande porte, uma resposta à morte de uma fã da artista americana num de seus shows por complicações do calor no Rio de Janeiro.





'LEI TAYLOR SWIFT'





A "Lei Taylor Swift" está há seis meses parada na mesa do senador Randolfe Rodrigues, do PT, que precisa emitir um relatório antes de o projeto seguir para sanção do presidente Lula. Questionado por telefone desde terça-feira, Rodrigues não respondeu quando pretende apresentar o parecer ou se vai delegar a tarefa a outro parlamentar.





O projeto de lei, que também impacta eventos esportivos, quer tornar crime a revenda de ingressos a preços superiores ao que é cobrado nas bilheterias oficiais, com pena de um a dois anos de detenção, além de multa correspondente a cem vezes o valor da entrada.





Nos Estados Unidos, onde também houve caos nas vendas, novas regras impedem a transferência de titularidade de ingressos nos três dias anteriores aos shows de Swift. Além disso, a produtora Live Nation, responsável pela turnê no país, está sendo investigada por suspeita de monopólio, já que controla a Ticketmaster, encarregada das bilheterias, numa estrutura que se assemelha à da Time for Fun e de sua afiliada Tickets for Fun no Brasil.





ÁGUA DE GRAÇA





Já a distribuição gratuita de água iria expirar em dezembro. Após o contato da reportagem nesta quarta-feira, o Ministério da Justiça prorrogou a medida pela terceira vez -agora ela vale até junho- e indicou a intenção de tornar a obrigatoriedade fixa, por meio de um decreto a ser publicado no ano que vem.





Mas a iniciativa é considerada insuficiente pelo público. A norma não especifica como a água deve ser disponibilizada -se em bares onde também é comercializada ou em pontos específicos- e deixa ao capricho dos produtores a decisão sobre quais garrafas ou copos podem ser levados aos eventos.





O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, reconhece que as regras precisam ser mais específicas e diz que ainda está debatendo quais fatores caracterizam um evento de grande porte, que deve se submeter ao decreto, e de quais materiais podem ser feitos os recipientes com água, com "nada que possa machucar outras pessoas".





Outra queixa recorrente é a distância entre os bebedouros dos estádios, localizados sob as arquibancadas, e o gramado, onde a maior parte do público se concentra. Para reabastecer uma garrafa, os espectadores precisam atravessar uma multidão, o que torna a tarefa incômoda e demorada, enquanto para comprar bebidas, inclusive copos de água, há diversos bares pelo espaço e vendedores ambulantes.





MORTE DE FÃ





Também incomoda os fãs de Swift que a investigação sobre a morte de Ana Clara Benevides Machado, aos 23 anos, não foi concluída e ninguém foi responsabilizado pela tragédia, que aconteceu na estreia da turnê no Brasil.





Segundo o advogado da família Benevides, João Paulo Sales Delmondes, a polícia teria justificado o atraso na apuração por conta de uma mudança no comando do 24º Distrito Policial do Rio de Janeiro, responsável pelo caso.





A corporação afirma ter ouvido testemunhas e analisado laudos periciais. "Essa demora gera desconfiança e a sensação de que um caso que chocou o mundo não está sendo tratado com seriedade", diz o advogado.





CASO DE JUSTIÇA





Enquanto isso, a Time for Fun, a T4F, produtora que trouxe Swift ao Brasil, enfrenta uma onda de processos judiciais. O público pede indenizações de R$ 10 mil a R$ 30 mil por causa do cancelamento da apresentação marcada para o dia seguinte à morte de Benevides, suspensa a menos de duas horas do início previsto, devido ao calor.





À época, em vídeo publicado nas redes sociais, Serafim Abreu, CEO da T4F, reconheceu que a empresa poderia ter tomado atitudes como criar áreas de sombra nas zonas externas no estádio do Engenhão, no Rio, onde os fãs aguardam por horas a abertura dos portões, ou alterado o horário dos shows.





Embora os casos ainda estejam em tramitação na Justiça, uma jurisprudência favorável à T4F tem ganhado força. Os tribunais têm decidido que o cancelamento ocorreu em circunstâncias fora do controle da produtora, o que a isenta do pagamento de indenizações.