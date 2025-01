Universidades suspendem calendário de matrículas após atraso do MEC no Sisu

Ao menos oito instituições de ensino superior públicas suspenderam o calendário de matrículas, previsto para iniciar na segunda-feira (27), por ainda não terem recebido a lista de aprovados pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).





A relação de selecionados deveria ter sido enviada pelo Ministério da Educação para que as universidades pudessem iniciar o processo de matrícula. Procurado, o MEC não respondeu sobre o atraso.





Entre as instituições que anunciaram a suspensão estão universidades e institutos federais e estaduais. São elas:





- UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

- UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

- UFPB (Universidade Federal da Paraíba)

- UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

- Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro)

- UFS (Universidade Federal de Sergipe)

- UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)

- IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina)





Em comunicados em suas páginas oficiais, as instituições informaram aos alunos que o cronograma segue indefinido até que recebam a lista de aprovados.





A UFRGS, por exemplo, informou que está "acompanhando atentamente os esforços do MEC para o processamento dos dados necessários" e disse que a primeira etapa de matrículas está com o cronograma temporariamente suspenso.





Segundo a instituição, as novas datas serão atualizadas na página oficial da universidade.





Já a UFRJ informou que a pré-matrícula dos candidatos classificados no Sisu deve ter início ainda nesta terça-feira (28) em horário ainda não definido "pois depende do horário em que o MEC disponibilizar os relatórios contendo as informações dos candidatos classificados".