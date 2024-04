Usuários reclamam de instabilidade no Whatsapp, Inbstagram e Facebook nesta quarta

O aplicativo de troca de mensagens Whatsapp e as redes sociais Facebook e Instagram apresnetam instabilidade na tarde desta quarta-feira (3). AS reclamações dos usuários estão refletidas nas informações fornecidas ao site Down Detector, serviço que coleta reclamações de usuários sobre inacessibilidade de aplicativos e páginas na internet.





As reclamações em relação ao Whatsapp começaram a crescer a partir das 14h52, com 16 notificações de problemas no aplicativo, chegando a mais de 125 mil meia hora depois (15h22). Às 15h52, 7,8 mil usuários ainda citavam problemas no acesso ao aplicativo e 5,4 mil às 16h22.

Movimento semelhante ocorreu com o Instagram, embora com menos intensidade. Às 14h56, eram apenas 136 notificações de problemas de acesso à rede social, mas as queixas subiram para 3.177 às 15h26. Uma hora depois, 689 usuários ainda reclamavam à plataforma Down Detector de inacessibilidade. Já no caso do Facebook, o pico de reclamações foi às 15h29, com 777 notificações de usuários.