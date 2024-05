Veja como não cair em fraudes ao doar para o Rio Grande do Sul

Com as enchentes que atingiram as cidades do Rio Grande do Sul nos últimos dias, muitas campanhas de arrecadações e postos de doações estão sendo anunciadas pela internet. Assim, é importante se prevenir contra possíveis sites e canais falsos que estejam se aproveitando da situação para desviar o dinheiro recebido.





Pensando nisso, a ClearSale, empresa especializada em inteligência de dados, está derrubando gratuitamente, em colaboração com bancos e autoridades, sites que apresentam tentativas de fraudes. Até o momento, já foram quase 30 páginas online retiradas do ar.

O CEO da ClearSale, Eduardo Mônaco, explica que uma das táticas dos criminosos é o uso de links e perfis falsos e uma engenharia social para aplicar golpes em que, normalmente, utilizam a identidade visual de outros perfis oficiais de doações, só alterando os números do Pix para suas contas particulares.

"Ressalto que entre as táticas mais aplicadas por fraudadores, a criação de sites falsos, para transações financeiras e obtenção de dados confidenciais, golpes envolvendo o Pix e captura de informações em redes sociais são as mais comuns”, alerta Eduardo.



Confira como esses golpes acontecem e dicas para se prevenir:

Não clique em links desconhecidos





É importante estar atento para mensagens falsas que solicitam informações pessoais e nunca clicar em liniks desconhecidos. Além disso, não forneça informações bancárias para sites que não apresentam certificado de segurança e sempre verifique os dados disponíveis na hora de fazer suas transferências.





Lmebrando que nenhum órgão sério envia mensagens de texto solicitando dados para pedir doações.

Atenção à URL dos Sites

Golpistas frequentemente criam sites falsos com erros na URL. Antes de doar qualquer quantia é importante verificar erros de ortografia, letras duplicadas e muitos dígitos na URL dos sites.





Verifique a autenticidade





Antes de efetuar qualquer doação, verifique os dados da entidade para ter certeza de que o destinatário e informações bancárias estejam corretos. Se tiver dúvidas sobre a autenticidade do destino da doação, pesquise sobre a fonte e/ou entre em contato diretamente para confirmar.