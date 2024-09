Vini Jr. vai ser homenageado no Prêmio +Admirados

O atacante Vini Jr., da Seleção Brasileira e do Real Madrid, será um dos grandes homenageados do Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira 2024, recebendo o Troféu Glória Maria de Personalidade do Ano por sua destacada atuação no combate ao racismo dentro e fora dos campos.





Além de celebrar a trajetória do atleta, o prêmio, organizado por Jornalistas&Cia, em parceria com Neo Mondo, 1 Papo Reto e a Rede JP, também reconhece os principais jornalistas negros do Brasil, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de diversidade e inclusão no setor.



Este ano, 441 indicações foram feitas, abrangendo jornalistas de todas as regiões do Brasil, dos quais 121 avançaram para a segunda fase da votação, que definirá os 50 jornalistas negros mais admirados do país. A região Sudeste é a que concentra o maior número de finalistas, com 81 nomes selecionados.





O Centro-Oeste conta com 16 representantes, o Nordeste com 12, e as regiões Norte e Sul com seis profissionais cada.





Além da categoria principal que consagra os Top 50 Jornalistas +Admirados, a premiação contempla outras categorias, como Profissionais de Imagem (foto e vídeo) e Veículos de Comunicação. Na categoria Veículo Geral, 48 indicações resultaram em 14 finalistas. Já entre os Veículos liderados por jornalistas negros, 27 veículos avançaram para o segundo turno, escolhidos entre 81 indicações.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: