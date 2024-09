X indica ao STF representante da rede no Brasil após ordem de Moraes

O X (antigo Twitter) indicou na noite desta sexta-feira (20) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova como representante legal da rede no País.





A decisão faz parte da intenção da plataforma de retomar suas atividades no Brasil.





Em nota, o escritório Pinheiro Neto, que representa o X, disse que prestou "esclarecimentos e informações em resposta à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF".





A rede social X saiu do ar no Brasilno fim de agosto, após a decisão de Moraes que suspendeu as atividades da plataforma após a empresa não indicar um representante legal no país.





Moraes determinou no dia 30 de agosto a derrubada "imediata, completa e integral" do funcionamento da rede.





Moraes intimou o dono do X, o empresário Elon Musk, a indicar em 24 horas um novo representante legal no Brasil e afirmou que suspenderia a rede caso isso não acontecesse.





O ministro determinava que Musk indicasse "em 24 horas, do nome e qualificação do novo representante legal da X Brasil, em território nacional, devidamente comprovados junto à Jucesp [Junta Comercial do Estado de São Paulo]".