Brasileira de 116 anos se torna pessoa mais velha do mundo, diz instituto

Uma freira brasileira de 116 anos se tornou a pessoa mais velha do mundo após a morte da japonesa Tomiko Itooka.





Inah Canabarro Lucas, nascida em São Francisco de Assis (RS), recebeu o "título" neste sábado (4). A informação foi confirmada pelo instituto Longeviquest, banco de dados que concentra informações sobre longevidade pelo mundo.





A idosa vive em Porto Alegre, na congregação das Irmãs Teresianas Brasil. Ela entrou na vida religiosa aos 16 anos, quando começou a estudar no internato de Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento. Ao longo da vida dela, ela morou em Montevidéu, no Uruguai, e no Rio de Janeiro, antes de voltar a morar no Rio Grande do Sul.





A freira foi reconhecida como a pessoa mais velha do Brasil em janeiro de 2022. O reconhecimento foi recebido após a morte de Antônia de Santa Cruz. Em julho daquele mesmo ano, ela se recebeu a validação do Longeviquest de pessoa mais velha da América Latina, quando a colombiana Sofia Rojas morreu.





O livro dos recordes ainda não formalizou o título. O Guinness World Records, que validou a japonesa Tomiko como a pessoa mais velha do mundo, ainda não anunciou quem vai entrar no livro dos recordes como a pessoa mais velha.