Bombeiros ainda procuram desaparecidos em represa de Alvorada do Sul após naufrágio

O Corpo de Bombeiros retomou, no início da manhã desta segunda-feira (11), as buscas por dois ocupantes de uma embarcação que naufragou em uma represa da região de Alvorada do Sul, no final da tarde deste domingo.

O acidente teria acontecido no momento em que os tripulantes tentavam ancorar o barco em um tronco, em uma região conhecida como "prainha". O vento forte e a agitação da água teriam colaborado para que a embarcação fosse inundada e naufragasse rapidamente.



Segundo a tenente Luana, do Corpo de Bombeiros de Londrina, os dois homens que desapareceram não usavam colete salva-vidas no momento do acidente. Eles têm 30 e 43 anos.





Já os outros dois tripulantes utilizavam o equipamento de segurança e conseguiram flutuar até serem resgatados por moradores de chácaras da região.

