Cachorro caramelo ataca pessoas e preocupa comerciantes no Jd. Bandeirantes

Um cachorro caramelo tem atacado clientes e preocupado comerciantes do Jd. Bandeirantes (Zona Oeste). Instalado há cerca de seis meses na praça Bosque Mangabeiros, o cão ganhou casinha e é alimentado por alguns moradores da região, mas já atacou diversas pessoas, fazendo mais uma vítima na quarta-feira (1º).



A vítima desta quarta (1º) foi Frederico Fernandes Campos, 44, mordido na perna após fazer compras em um supermercado da região. Campos estava saindo do estabelecimento com sua scooter e conta que sempre passa pelo local onde o cão está instalado, mas nunca tinha observado o animal e sequer previu o ataque.

“Eu estava meio distraído em cima da moto e ele veio. Tentou morder uma vez e na segunda ele conseguiu. Pegou em cheio. Entraram as presas dele dentro da minha perna”, relembra.

Frederico Fernandes Campos foi mordido após fazer compras em um supermercado da região, na quarta-feira (1º). Foto: Frederico Fernandes Campos



Campos procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, onde recebeu antibióticos e foi orientado a observar o cachorro pelos próximos 10 dias. Segundo ele, se o cão não morrer nesse período, não haverá a necessidade de tomar as vacinas contra a raiva. A informação foi confirmada pela UPA da Vila Nova, onde Campos buscou mais orientações na quinta-feira (2).



Mesmo com medicamento gratuito, Campos gastou, até o momento, R$ 45 com uma pomada e, desde então, descobriu que outras pessoas foram atacadas naquela região, inclusive um colega que trabalha no mesmo supermercado onde ocorreu o episódio.



“Já atacou gente, ja matou vários animais e a casinha dele está do lado de uma árvore onde passa gente com criança o tempo todo. Se atacar uma senhora não tem chance de revidar”, observa.



OUTROS ATAQUES

Não é a primeira vez que o cachorro ataca pessoas naquela região. Segundo Fabiani Von Postel, gerente do supermercado localizado em frente à praça onde o cão está instalado, clientes e dois funcionários já foram mordidos. Um deles, inclusive, teria se afastado por 90 dias por quebrar o pé ao cair da motocicleta em razão do ataque.

“A gente já entrou em contato com vereador, já ligamos na polícia, já fizemos várias tentativas para tomar uma providência quanto a este cachorro”, conta Postel.

De acordo com a gerente, o cão chegou na praça junto a uma pessoa em situação de rua, que seria o tutor responsável. Contudo, essa pessoa (não identificada) não permanece naquele local durante o dia e o cachorro fica solto e até ganhou uma casinha de populares.

“O andarilho não fica aqui o tempo todo. Ele sai, ele volta. E o cachorro fica. Está bem polêmica esta situação. Colocaram uma casinha de cachorro na praça em frente ao mercado e o cachorro fica ali. Tem populares que tratam dele. A gente não tem o que fazer”, ressalta.

A gerente explica que algumas pessoas defendem o cão, mas ninguém se compromete a adotá-lo. "Eu estou realmente de mãos atadas. Tem cliente falando que não vai mais voltar na loja por conta disso", lamenta.

A comerciante Marlene Martins, proprietária de um pet shop localizado em frente ao supermercado, acrescenta que as pessoas estão com receio de passar pelo local e que o cachorro, quando está sozinho, apenas late. Na presença do tutor, ele avança e ataca.

"Ele é bonito, é saudável, não tem pulga nem carrapato. Ele até vive bem aqui na rua. Se não fosse esse negócio de avançar… O problema é que ele começou a morder as pessoas e a gente pode perder cliente", completa Martins.

A reportagem entrou em contato com outra comerciante da região. Ela não quis se identificar, mas confirmou os ataques. “Tem dia que ele está mais temperamental e tem que passar em volta. Tem dia que você passa e ele não faz nada”, complementa.



“Ele é bonito, é saudável, não tem pulga nem carrapato. O problema é que ele começou a morder as pessoas e a gente pode perder cliente", afirma a comerciante Marlene Martins. Foto: Fabiani Von Postel