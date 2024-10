Cachorros são treinados para detectar câncer de mama

Em meio às campanhas de conscientização do Outubro Rosa, uma abordagem inovadora se destaca na luta contra o câncer de mama: o uso de cães treinados para detectar a presença de células cancerígenas em estágio inicial. Com seu olfato apurado, esses pets têm se mostrado verdadeiros aliados no diagnóstico precoce da doença.







O Projeto KDOG Brasil, lançado em 2018 em parceria com a SFBO (Sociedade Franco-Brasileira de Oncologia) e com o apoio da Royal Canin Brasil, é baseado em pesquisas e metodologias desenvolvidas e iniciadas na França.

A iniciativa oferece uma alternativa não tecnológica e não invasiva para o diagnóstico do câncer de mama, a partir de odores específicos emitidos pelo corpo humano, mas não envolvendo contato direto entre o animal e o paciente.







MAIS DE 40 TIPOS





Com cães das raças Pastor Holandês, Braco Alemão e Pastor Alemão, dentre outras, inclusive cães sem raça definida, o projeto utiliza a odorologia canina, técnica na qual os animais são treinados para identificar odores específicos associados às células cancerígenas em lenços de suor.

O método é capaz de detectar mais de 40 tipos de câncer de mama, além da diabetes e o vírus da Covid 19, demonstrando o poder transformador da colaboração entre seres humanos e animais.





“A parceria com o Projeto KDOG Brasil reflete nosso compromisso com a promoção da saúde e dos reais benefícios da interação humano-animal. A iniciativa demonstra a importância dos pets em nossas vidas e em prol da saúde humana, neste caso para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Graças ao apurado olfato de cães treinados, é possível acelerar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento”, afirma Carla Pistori, diretora de Assuntos Corporativos da Royal Canin Brasil.





