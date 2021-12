Câmara aprova projeto em primeiro turno para homenagear prefeito de Ibiporã como cidadão honorário

Sete dos nove vereadores de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) apresentaram um projeto para conceder o título de cidadão honorário ao prefeito José Maria Ferreira (PSD), "pelos relevantes serviços prestados ao município", como diz o texto. Na última segunda-feira (29), a proposta foi aprovada com maioria esmagadora.

Os únicos que não concordaram foram Gilson Mensato (PL) e Victor Carreri (PSL). O único que não votou por estar impedido pelo regimento interno foi Rafael Eik Ferreira (PSD), filho do chefe do Executivo local.



A matéria já está na pauta da próxima sessão, no dia 8 de dezembro, e não deve enfrentar resistência para ser aprovada em segundo turno. A ideia partiu do vereador Augusto Semprebon (PP).





Questionado pela FOLHA sobre a motivação, ele se justificou. "Não estamos homenageando o prefeito, mas sim a pessoa José Maria Ferreira. É a figura dele, que tem 44 anos de vida pública. Não acho que é incoerente. Teve deputado que recebeu o mesmo título para o mandato e não fez nada pra cidade", esclareceu.







Para o parlamentar, "as pessoas têm que ser homenageadas enquanto estão vivas. E também quando trazem algo de bom. O Zé Maria se dispôs a largar o cargo no governo estadual e disputar a prefeitura tratando um câncer. Teve uma aprovação de 69%. Não é o político que está sendo lembrado, mas a figura", afirmou.

Perguntado pela reportagem se não haveria uma incoerência em homenagear alguém que deve fiscalizar, Semprebon argumentou que "o vereador também tem outras missões, como sugerir, indicar, requerer e conceder essas honrarias. Não significa que a Câmara vai passar a mão na cabeça do prefeito. Deixamos claro pra ele, se cometer irregularidades, vai ser cobrado", assegurou.







O outro lado





Victor Carreri comentou com a FOLHA os motivos de ter ido no caminho contrário da maioria no Legislativo. "Sou contra porque esse projeto fere o princípio da separação dos poderes. Ele, na minha opinião, faz a Câmara dependente do prefeito. Acho que pega mal pra população, além de ser imoral. Como você vai fiscalizar o Executivo depois dessa homenagem? A fiscalização é uma das principais tarefas do vereador. Medalha ou título pra político em exercício é promoção pessoal", avaliou.





Gilson Mensato acredita que "este não é o momento correto" para homenagear Ferreira. Segundo o vereador, "não há coerência e nem prudência em condecorar alguém que está exercendo o mandato".







O prefeito José Maria Ferreira, que é natural de Uraí (Região Metropolitana de Londrina), não quis dar entrevista, mas informou pela assessoria de imprensa que não enxerga o projeto "como autopromoção porque nada foi combinado. Não houve encontros com vereadores para que a proposta fosse apresentada". Ele está em seu quarto mandato á frente da prefeitura de Ibiporã.