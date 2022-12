Câmara aprova terreno na Avenida dos Pioneiros para Pronto Atendimento da zona leste

A Câmara Municipal de Londrina aprovou na sessão extraordinária dessa segunda-feira (19) o projeto de lei que desafeta de uso comum de uma área de terras para construção e implantação de unidade de Pronto Atendimento Municipal da Zona Leste. A matéria foi aprovada em primeiro turno por unanimidade.









De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei (PL) destina um imóvel com área de 4.399,53 m² resultante da subdivisão do Lote 4-B da Gleba Lindoia. Trata-se de um terreno localizado na Rua João Stringueta, próximo à rotatória da confluência com a Av. João Miguel Caram (“Avenida dos Pioneiros”) e com a Avenida Jamil Scaff, no Jardim Portal do Pioneiros.

Publicidade





Na justificativa, a gestão Marcelo Belinati (PP) diz que, após análises e estudos técnicos, foram definidos os locais mais indicados para implantação de 3 unidades de Pronto Atendimento Municipal (PAM), nas regiões Norte, Sul e Leste, com captação de recursos estaduais. Em contrapartida, o PL afeta como praça uma área de 3.918,00 m², localizada no prolongamento da Avenida das Laranjeiras, distante 650 metros da área onde deverá ser construída a unidade de saúde.





A escolha do terreno por parte do município é o primeiro passo para que as obras comecem a sair do papel. Em maio deste ano, o Governo do Estado se comprometeu a liberar R$ 8 milhões para a construção das unidades 24 horas nas zonas leste, sul e norte da cidade. Em troca, a prefeitura ficou de selecionar os terrenos que iriam receber as obras. As áreas para as unidades das regiões norte e sul ainda estão sendo definidas.