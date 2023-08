Câmara de vereadores dá aval a criação de 529 vagas de professor da educação básica em Londrina

Na sessão plenária da Câmara Municipal de Londrina desta quinta-feira (24), foi aprovado em segundo turno o projeto de lei (PL) nº 152/2023, que promove alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério Público Municipal. Tramitando em regime de urgência, o PL segue para sanção do prefeito Marcelo Belinati (PP), autor da matéria.







A proposta prevê a criação de 529 vagas para o cargo de Professor de Educação Básica, na função de Docência de Educação Básica, com carga horária de 30 horas semanais. Em contrapartida, o PL extingue 529 vagas anteriormente disponíveis para o cargo de Professor, com carga horária de 20 horas semanais. A principal motivação para essas mudanças está relacionada à viabilização da contratação dos docentes aprovados no Concurso Público nº 142/2022, que foi realizado no fim do ano passado.

Carroceiros

Em urgência, o plenário aprovou o convite à diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Esther Romero Jandre Sousa, para comparecer a sessão da Câmara, em data a ser agendada, para falar sobre os trabalhos executados pela diretoria sobre os carroceiros e animais de tração e carga.





O requerimento nº 395/2023 foi proposto pelos vereadores Deivid Wisley (Pros), Beto Cambará (Podemos), Prof.ª Flávia Cabral (PTB), Mara Boca Aberta (Pros), Mestre Madureira (PP), Chavão (Patriota), Matheus Thum (PP) e Jessicão (PP). Na sessão da última terça-feira (22), um grupo de carroceiros esteve na Câmara de Londrina para protestar contra a apreensão de um cavalo.





Futsal feminino

Durante a sessão, a Câmara de Londrina recebeu atletas do futsal feminino do Londrina Esporte Clube. A coordenadora da equipe Vanda Cristina Sanches apresentou os resultados do projeto, a convite do vereador Mestre Madureira (PP), por meio do requerimento nº 276/2023. Existente há 21 anos, o time atualmente conta com apoios da iniciativa privada, da Prefeitura e do Governo do Paraná. A equipe adulto acumula títulos estaduais e nacionais, como o da Liga Futsal Feminina de 2006, além de ter atletas convocadas para a seleção brasileira.