Câmara de Vereadores de Londrina busca imóvel temporário para período de reforma

A Câmara Municipal de Londrina, por meio de seu Departamento de Suprimentos e Patrimônio, divulgou que realizará um chamamento público para prospecção do mercado imobiliário de Londrina para viabilizar locação de imóvel para abrigar temporariamente a sua sede durante o período em que o prédio da sede atual será reformado.





O edital é ato preparatório para procedimento de contratação da imóvel de aluguel e será formalizado individualmente com o proprietário do imóvel selecionado ou seu representante. Quem quiser oferecer um imóvel adequado ao perfil da Câmara deverá protocolar propostas entre os dias 22 de fevereiro a 3 de março de 2023 (10 dias).

As propostas devem ser enviadas ao Departamento de Documentação e Informação da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina-PR, CEP: 86.015-530 ou eletronicamente, mediante simples cadastro, no endereço <https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/loginboletim.xhtml>.





Uma comissão formada por vereadores e servidores será formalizada nos próximos dias para avaliar locais que podem servir de sede provisória para a Câmara







REFORMA

A reforma do prédio da Câmara Municipal de Londrina (CML) está calculada em R$ 16.762.056,65. A obra será licitada pela Prefeitura de Londrina, que, por meio da lei municipal 13.530/2022 teve autorizado o recebimento dos R$ 14.105.463,59 que estavam no Fundo Especial do Legislativo. De acordo com a lei 13.530, os trabalhos devem começar em 36 meses e precisam ser concluídos em três anos após a publicação da norma municipal