Câmara de Vereadores pagará R$65 mil por mês de aluguel em sede provisória

Foi publicada nesta segunda-feira (14) no Jornal Oficial do Município a homologação do resultado do Chamamento Público aberto pela Câmara Municipal de Londrina para locação de imóvel que abrigará o Legislativo durante a reforma do prédio atual.





Apenas uma proposta reuniu condições para a contratação: o Bloco-H da Unopar do Jardim Piza (Avenida Paris, 675). A área tem aproximadamente 3 mil metros quadrados e foi solicitado aluguel de R$ 65 mil mensais, valor que foi considerado compatível pela avaliação de mercado contratada pela Câmara.

A fase seguinte é a elaboração do contrato pela equipe técnica do Legislativo. No documento constarão o prazo necessário para adequação do imóvel e as demais condições de locação.





A obra de reforma do prédio da Câmara de Londrina será realizada pela Regional Planejamento Construções Civis, após licitação concluída pela Prefeitura de Londrina, com investimento de R$ 15.300.000,00. (Com informações da assessoria de imprensa da CML)