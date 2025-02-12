Pesquisar

Fiscalização e punição

Câmara Municipal de Londrina cria frente parlamentar de combate à dengue

Reportagem Local
12 fev 2025 às 08:30

Divulgação/Agência Senado
O plenário da CML (Câmara Municipal de Londrina) aprovou, nesta terça-feira (11) a criação da Frente Parlamentar de Fiscalização de Lotes Públicos e Privados no Combate à Dengue, com o objetivo de fortalecer a fiscalização e a punição de proprietários de terrenos abandonados ou em situação irregular, garantindo que áreas com mato alto, acúmulo de lixo e água parada sejam alvo de ações efetivas da administração pública.


A frente parlamentar foi proposta pelo vereador Matheus Thum (PP), por meio do requerimento nº 36/2025, e conta com a adesão dos vereadores Sídnei Matias (Avante), Deivid Wisley (Republicanos), Régis Choucino (PP) e Jessicão (PP).

Thum, coordenador da frente parlamentar, justificou que os terrenos baldios representam riscos, pois contribuem para a proliferação de insetos, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, dentre outras doenças. 


Segundo ele, das mais de 1,2 mil indicações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura de Londrina, somente neste ano, quase 200 dizem respeito à capina e roçagem de áreas públicas e particulares. 


“A gente vai abrir esse canal direto com a população e trazer para a Câmara de Vereadores essa responsabilidade de ouvir as pessoas e buscar soluções. Através da frente parlamentar a gente vai poder dar mais ênfase nessa discussão, apresentar propostas e soluções ao Poder Executivo”, afirmou.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Câmara de Londrina cria frente parlamentar de combate à dengue
Proposta pelo vereador Matheus Thum (PP), objetivo é fortalecer a fiscalização e a punição de proprietários de terrenos abandonados
politica Política camara câmara de vereadores Câmara Municipal de Londrina dengue Casos de dengue Epidemia de dengue saude Londrina
