Câmara municipal propõe emenda com abertura do comércio de Londrina até às 22h

O projeto de lei que permite o funcionamento do comércio varejista 24 horas por dia em Londrina foi retirado de pauta por mais seis sessões, a pedido da autora, vereadora Jessica Moreno, a Jessicão (PP), na tarde desta terça-feira (11) na Câmara Municipal. Essa é a segunda vez neste semestre que a discussão da matéria é suspensa. A proposta, que havia sido protocolada no início de 2021 e chegou a ir a plenário em setembro deste ano, ainda segue sem consenso e agora está em discussão uma emenda para tornar o projeto mais "viável".





A vereadora se reuniu durante a sessão com representantes do Sincoval (Sindicato do Comercio Varejista de Londrina) e Sindecolon (Sindicato dos Empregados do Comércio), que ainda não entraram em acordo em relação às mudanças no texto original. Jessicão pediu a retirada de pauta e neste ínterim marcou uma reunião para esta sexta-feira (14) com representantes dos sindicatos e das comissões de Política Urbana e de Desenvolvimento Urbano e Agronegócio da Câmara, que apresentaram as duas emendas. "Os dois sindicatos me pediram mais tempo para discutir as emendas e infelizmente precisamos retirar por mais seis sessões", disse Jessicão.

EMENDAS



A novidade no tema é que a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio da Casa seguiu o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto, mas apresentou a emenda nº 1, com o objetivo de permitir o funcionamento do comércio varejista de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, com possibilidade de abertura das 9 às 22 horas no primeiro e segundo sábados depois do quinto dia útil do mês.





