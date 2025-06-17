Câmara planeja vistoriar ‘mocós públicos’ em Londrina

A CML (Câmara Municipal de Londrina) deverá intensificar nos próximos dias a fiscalização dos imóveis públicos abandonados em Londrina, por meio da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência. A FOLHA mostrou que a antiga Casa da Mulher, na zona leste, e o Centro de Ginástica Artística Alceu Malucelli, na região central, estão esquecidos há mais de uma década e não têm uso previsto pelo poder público.





Conforme apurou a reportagem, os vereadores deverão vistoriar os dois espaços e o imóvel na avenida Leste-Oeste que abrigou o antigo Centro de Saúde Especial Bárbara Daher, também fechado há muitos anos e tomado por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Em entrevista à FOLHA, o vereador Chavão (Republicanos), presidente da Comissão, garantiu que vai dialogar com seus colegas e cobrar o Executivo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Na antiga Casa da Mulher está uma situação bem precária. Alguns munícipes entraram em contato para que a gente passe por lá, porque é lamentável, uma situação de abandono. Os moradores de rua estão tomando posse daquele espaço”, afirma Chavão.





O terreno na zona leste tem duas casas, sendo uma datada de 1956 e outra da década de 1960. O Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) reforçou, em mais de uma oportunidade, que as residências são representativas das propriedades cafeeiras da região e que têm importância histórica. Elas pertenciam a uma família de imigrantes japoneses e não estão inventariadas nem tombadas.

Publicidade

No entendimento do parlamentar, a Prefeitura de Londrina pode encontrar uso para os imóveis públicos abandonados. Hoje, não há destinação prevista para nenhum dos três mocós no radar do Legislativo - como sinalizou a Prefeitura à FOLHA e também em respostas a diversos pedidos de informação feitos pelo Legislativo.





Publicidade

“Vamos entrar em contato com o Executivo para marcar uma reunião e ver de que maneira podemos ocupar aqueles espaços, além de cobrar providências do Executivo o mais rápido possível, porque a população está cobrando”, acrescenta o vereador. “O mocó surge porque não tem ocupação. Temos que estreitar essa conversa e acelerar esse passo.”





Fiscalização

Publicidade





Após reportagem publicada pela FOLHA, a Prefeitura enviou na manhã desta terça-feira (17) um fiscal da DGBM (Diretoria de Gestão de Bens Municipais) para vistoriar as residências que já abrigaram a Casa da Mulher.





“Diante dos problemas encontrados no local, entre eles o acúmulo de lixo dentro do terreno e ausência de portão, [a DGBM] vai pedir prioridade à Gerência de Acompanhamento de Edificações Públicas da Secretaria de Obras para que seja feito o fechamento do imóvel e, com isso, tentar impedir a entrada de estranhos no local”, diz em nota a administração, que acrescenta que não foram encontrados “problemas aparentes” na estrutura das edificações.





Leia também:











