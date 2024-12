Cambé abre cadastro para vacinação antirrábica gratuita de cães e gatos

A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé (Região Metropolitana) informa que o cadastro para a ação “Intensificação da Vacinação Antirrábica” será aberto para todas as famílias. Serão disponibilizadas 200 doses da vacina para cães e gatos a partir de três meses de idade.





As inscrições devem ser feitas nesta segunda (2) e terça-feira (3) na sede da Secretaria, no antigo IBC, localizado na Rua Francisco Delgado Sanches, 189, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Além de famílias de baixa renda (com CadÚnico/Bolsa Família ou até dois salários mínimos), participantes do programa Cãobé e ONGs que já fizeram o cadastro na semana passada, agora todos os moradores interessados podem procurar a secretaria para conseguir as vagas remanescentes. Os tutores interessados devem levar RG, CPF e comprovante de endereço.





A vacinação será realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, na clínica veterinária Clinopet, que fica na Rua Espanha, 714. A Secretaria ressalta que os tutores devem levar seus animais com coleira e guia, ou em caixas de transporte, no horário agendado no cadastro.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: