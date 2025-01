Cambé abre inscrições para o Bolsa Atleta 2025

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) publicou o edital e abriu as inscrições para o Bolsa Atleta 2025. O projeto prevê a concessão de bolsas para atletas de modalidades olímpicas, não olímpicas, paraolímpicas, e paradesporto não olímpico.





Ao todo, serão contemplados 205 atletas e paratletas, nascidos entre 2007 e 2017, em nove parcelas entre R$ 100 e R$ 300, totalizando um investimento de R$ 353.700,00.

São modalidades aptas para receber a Bolsa: basquete masculino; futebol de campo; futsal feminino e masculino; ginástica rítmica; handebol feminino e masculino; judô feminino e masculino; luta olímpica feminina e masculina; kickboxing feminino e masculino; taekwondo feminino e masculino; e voleibol feminino e masculino.





As bolsas serão divididas em três categorias: formação, com bolsas de R$ 100; cinco subcategorias de estudantil, com bolsas entre R$ 100 e R$ 300; e três subcategorias de estadual, com bolsas entre R$ 200 e R$ 300.





As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro, no site da Secretaria de Esportes. Neste primeiro momento é feito o preenchimento online do formulário de inscrição, além de anexar foto 3×4, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço.





