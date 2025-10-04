Cambé inaugura praça em homenagem a casal de jovens vítimas de atentado escolar

Presente ao evento, a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Cambé, Estela Camata, expressou o sua solidariedade à família. "Trata-se de um espaço muito especial pra nós e de um simbolismo muito forte pra nós que somos de Cambé, tanto pelo memorial, para a Carol, para Luan, e por tudo o que nós sofremos com a tragédia que aconteceu", afirmou.

A exemplo de outras obras construídas em Cambé nos últimos anos, o Espaço Família é considerado um novo conceito para as áreas públicas da cidade, com estrutura moderna, completa e que antes poderia ser vista somente em áreas privadas ou em grandes centros. O espaço conta com parque infantil, duas quadras de areia, mini campo de futebol, academia ao ar livre, calçadas internas e praças. Também foi feita a reforma da quadra poliesportiva abandonada, que passa a ter banheiro e arquibancadas.





A prefeitura informa que foram investidos R$ 1.716.000,00, em obra executada pela empresa MJB Engenharia Civil LTDA. – EPP. O prefeito Conrado Scheller enfatizou que o objetivo de obras como essa é trazer as famílias de volta para espaços que antes elas não iriam, pois a praça estava abandonada e agora será uma oferta de convívio social para toda a comunidade.



Camata renovou os sentimentos de pesar às famílias e também o. "O memorial é também uma representação do que os jovens significam para a sociedade, bem como a fé de Carol e Luan, que era admirada por todos."De acordo com a assessoria de imprensa do município, o objetivo da prefeitura é, transformando a lembrança em legado, em um local que esteja ligado ao esporte, algo que o casal gostava muito. Karol participou por anos do projeto Cambé Vôlei, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Já Luan fazia musculação e gostava de praticar esportes.