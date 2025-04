Cambé retoma atendimentos odontológicos de urgência no período noturno a partir de segunda

Cambé vai voltar a ter plantões para atendimentos odontológicos de urgência e emergência no período noturno a partir da segunda-feira (5). Paralisada durante a pandemia, a ação será retomada na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cambé IV, na Rua Otaviano Rodrigues Filho, 50, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 17h às 22h.





A partir das 17h, a unidade vai distribuir 12 senhas destinada para serviços de urgência e emergência odontológicas, explica o coordenador de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde Pública, Thiago Hayashi. Tratamentos cotidianos seguem sendo realizados no dia a dia nas UBS.

Para ter acesso, o paciente deve ir à UBS do Cambé IV com documento com foto e cartão do SUS, em casos de alívio de dores como cárie e canal; infecções de boca como abscesso, gengiva e rosto inchado; trauma dentário imediato; e hemorragias.





Para atendimentos eletivos como restaurações com possibilidade de agendamento; extração de dentes de caráter eletivo; sangramento gengival crônico; doente crônico descompensado para tratamento eletivo; e outros procedimentos cujo agendamento é possível sem oferecer risco ao paciente, a recomendação da secretaria é de procurar a UBS mais próxima de casa no horário de expediente normal, durante o dia.





“O retorno das atividades do plantão é importante, pois assegura o atendimento de urgências e emergências odontológicas em um horário alternativo, fundamental para estabelecer um alívio imediato da dor causado por traumas, abscessos, cáries extensas ou hemorragias. Isso oferece conforto ao paciente até que ele possa buscar um tratamento para os problemas de saúde bucal em UBS de origem”, ressaltou o coordenador.





A secretária municipal de Saúde Pública, Talita Bengozi, destacou que a retomada do serviço vem para atender uma reivindicação da população. “O retorno do plantão odontológico é um desejo de muito tempo para a saúde dos munícipes. É um problema que já existia há muitos anos, desde a suspensão na pandemia e também pelas instalações ruins no antigo prédio no Hospital Londrina”, disse.