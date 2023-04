Caminhão é atingido por trem em Apucarana e motorista fica ferido

Um caminhão foi atingido pela locomotiva de um trem ao atravessar uma linha férrea no Jardim Belvedere, em Apucarana, no Norte do Paraná.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Emergência) foi acionado e constatou que o motorista do veículo apresentava ferimentos leves. O homem foi atendido e encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber outras avaliações.





A PMPR (Polícia Militar do Paraná) também esteve no local e, segundo o boletim da ocorrência, ainda não foi possível determinar a causa da colisão. O motivo será apurado.