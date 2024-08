Caminhão invade pista contrária e deixa motorista de carro ferido em Arapongas

Um homem de 30 anos ficou ferido após o carro que dirigia colidir frontalmente com um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (14).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 43 anos conduzia um caminhão Ford F4000 no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, ao passar pelo KM 1, perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária e batendo contra um Audi A3, que era dirigido pelo motorista de 30 anos.

O condutor do caminhão não se feriu, mas o homem de 30 anos teve ferimentos de média gravidade, foi socorrido no local e encaminhado ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico especializado.