Caminhão pega fogo e chamas destroem o veículo e a carga de soja em Jacarezinho

Um caminhão trator pegou fogo e ficou completamente destruído na PR-431, em Jacarezinho (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (7).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista, de 47 anos, dirigia um Scania R540 com três semirreboques no sentido de Jacarezinho ao entroncamento da BR-153 quando, ao atingir o KM 48, parou o veículo no acostamento e percebeu que a parte dianteira estava pegando fogo.

O incêndio se espalhou por todo o caminhão, que ficou completamente queimado, assim como a carga de soja que levava. As chamas foram controladas após a chegada do Corpo de Bombeiros.





O motorista não se feriu e, ao fazer o teste etilométrico, obteve resultado negativo.