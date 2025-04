Caminhão rompe cabos e apaga semáforos na Avenida Higienópolis, em Londrina

Os semáforos no cruzamento da Avenida Higienópolis com a Rua Montevidéu, na zona sul de Londrina, estão inoperantes desde o final da tarde de segunda-feira (7), após o rompimento de um cabo por um caminhão carreta. O incidente comprometeu o funcionamento do dispositivo.





De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), equipes técnicas iniciaram os reparos ainda na segunda, mas, devido à complexidade do serviço, ainda não há previsão para a conclusão dos trabalhos.

Enquanto o conserto não é finalizado, agentes de trânsito da CMTU estão no cruzamento na manhã desta terça (8) para orientar motoristas e garantir a fluidez e a segurança do tráfego na região.