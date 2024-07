Caminhão tomba, derruba carga de farinha e interdita pista no Norte Pioneiro

Um homem de 56 anos ficou levemente ferido após o caminhão que dirigia tombar na PR-218, em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quarta-feira (10).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Mercedes-Benz Axor no sentido de Nova Fátima a Ribeirão do Pinhal quando, ao passar pelo KM 97, perdeu o controle da direção, tombando o veículo.

Com o impacto, a carga - farinha - foi derrubada no chão, o que causou interdição do fluxo de veículos em um dos lados da pista.





O condutor do caminhão foi socorrido no local e levado até o Hospital Municipal de Ribeirão Claro para ser atendido pela equipe médica.





O acidente foi registrado em uma curva fechada, em um trecho de pista simples. Chovia na hora do tombamento.