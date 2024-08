Caminhão tomba, derruba carga e toras matam passageiro de carro no Norte Pioneiro

Um passageiro de um carro, de 49 anos, morreu após ser atingido por toras que caíram de um caminhão que tombou na PR-422, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da tarde desta quarta-feira (28).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 58 anos dirigia um caminhão Mercedes Benz Actros 2651 S6X1 com dois semirreboques no sentido de Wenceslau Braz a Tomazina quando, ao passar pelo KM 40, perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo, que carregava toras.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência, a carga se soltou do caminhão, momento em que algumas toras atingiram uma Volkswagen Parati, que era conduzida por um jovem de 29 anos na direção contrária.





O motorista do carro ficou ferido, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro de Wenceslau Braz. O passageiro, por sua vez, morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.





O condutor do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.