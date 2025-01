Caminhão tomba e deixa motorista de 35 anos ferido no Norte Pioneiro

O motorista de um caminhão, de 35 anos, ficou ferido após o veículo tombar na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem dirigia um Volvo FH 460 no sentido do entroncamento da PR-218 ao entroncamento da BR-153 quando, ao passar pelo KM 322, perdeu o controle da direção e tombou o veículo, que ficou caído na margem direita da via.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O tombamento causou, além de ferimentos ao condutor, o derramamento da carga. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) esteve no local para atender a vítima, assim como funcionários da concessionária responsável pela via e bombeiros.





O condutor foi socorrido e, na sequência, encaminhado ao Pronto-Socorro de Santo Antônio da Platina, de onde foi transferido para o Hospital de Jacarezinho.