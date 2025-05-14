Caminhão tomba na PR-445 em Londrina e interdita rodovia por horas

Um caminhão bitrem tombou na tarde de terça-feira (13) na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 16h no quilômetro 66 da rodovia, no trecho entre Londrina e Tamarana. Apesar de não haver feridos graves, o caminhão e a carga permaneceram tombados na pista até por volta das 9h desta quarta-feira (14), prejudicando o tráfego na região.





A combinação de veículos de carga era composta por um cavalo mecânico Mercedes-Benz Actros e dois semirreboques Randon, todos com placas do Mato Grosso do Sul. O motorista, de 45 anos, sofreu ferimentos leves, mas dispensou atendimento médico no local. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para ingestão de álcool.