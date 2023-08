Caminhão Tudo em Dia da Caixa Econômica chega a Londrina

O Caminhão Tudo em Dia CAIXA chega a Londrina nesta segunda-feira (14), para negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. A unidade móvel ficará estacionada na Praça Marechal Floriano Peixoto, junto à Travessa Pedro Eugênio Herter, no centro da cidade, e realizará atendimento até 18 de agosto, das 10h às 16h.





A ação oferece condições especiais para negociação de créditos comerciais à vista com até 90% de desconto ou em até 120 vezes por meio do programa Desenrola Brasil Faixa 2, com entrada mínima de 10%, para clientes em atraso. Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação. As condições estão disponíveis conforme perfil do contrato e do cliente e regras do programa.

Programa Desenrola Brasil Faixa 2



A CAIXA aderiu ao Programa Desenrola Brasil, lançado em 17 julho, como forma de incentivar a restruturação financeira dos brasileiros endividados. Para saber mais sobre o programa e as condições disponíveis, os clientes podem acessar o site CAIXA Desenrola.

Outros Canais de atendimento:

Os clientes podem negociar ou acessar mais informações no site www.caixa.gov.br/desenrola, APP Cartões CAIXA, APP Habitação CAIXA e pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades).

Serviço:

Caminhão Tudo em Dia CAIXA em Londrina

Data: 14 a 18 de agosto de 2023

Horário: 10h às 16h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, junto à Travessa Pedro Eugênio Herter, Centro, Londrina