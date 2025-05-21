Caminhoneiro bêbado bate em carro parado e acaba preso pela PM no Norte Pioneiro

Um caminhoneiro foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro), nesta segunda-feira (20). De acordo com a PM (Polícia Militar), o condutor de um caminhão Mercedes-Benz colidiu com o para-choque dianteiro de um Palio Fire, que estava estacionado.





O motorista disse não ter percebido o impacto no momento da manobra, mas se comprometeu a arcar com os danos causados.





Durante o atendimento, uma testemunha alertou que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Os policiais constataram que ele estava com andar cambaleante, fala desconexa e odor etílico. O teste do bafômetro apontou 1,33 mg/L (miligramas de álcool porlitro de ar expelido) — mais de quatro vezes o limite considerado crime de trânsito.





O homem foi preso em flagrante, encaminhado ao hospital para exame de integridade física e, em seguida, conduzido paraa Polícia Civil para os procedimentos legais.