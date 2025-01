Caminhonete bate na traseira de caminhão e deixa um morto e dois gravemente feridos em Mandaguari

O motorista de uma caminhonete morreu e dois passageiros ficaram gravemente feridos após o veículo bater na traseira de um caminhão na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na manhã desta quinta-feira (9).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 38 anos dirigia uma Chevrolet S10 no sentido do trevo de acesso a Mandaguari ao entroncamento da BR-376 quando, ao passar pelo KM 37, colidiu com a traseira de um Iveco Stralis 600S44T.

O motorista da caminhonete morreu no local do acidente. Além disso, a colisão deixou dois passageiros do veículo, ambos com 68 anos, gravemente feridos. As vítimas foram socorridas no local e, enquanto uma foi encaminhada à Santa Casa de Maringá, outra precisou de encaminhamento por helicóptero.





O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





O acidente foi registrado em um trecho de pista dupla. Não chovia no momento da colisão.