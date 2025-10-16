Londrina mobiliza doações para mulheres que precisam de próteses mamárias

Em alusão ao Outubro Rosa de conscientização ao câncer de mama, a Associação Médica de Londrina realiza, pelo segundo ano consecutivo, a campanha “AMAMA - Ama a Mama”, que visa arrecadar recursos para a aquisição de próteses destinadas à reconstrução mamária de mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama no SUS (Sistema Único de Saúde).





Publicidade

Publicidade

Para participar, basta doar a quantia desejada para a chave-pix CNPJ 78.641.859/0001-77 e enviar o comprovante para o WhatsApp (43) 3341-1055 da secretaria da AML com a mensagem “CAMPANHA AMAMA”. A iniciativa está aberta à participação de médicos, acadêmicos, laboratórios, centros médicos e hospitais, empresas e a comunidade em geral.





Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de próteses mamárias com valores diferenciados, negociados diretamente com os fabricantes. Hospitais credenciados poderão utilizar o crédito adquirido durante a campanha para a compra das próteses.

Publicidade





Serão beneficiadas mulheres que estão na fila do SUS para a reconstrução mamária, que poderão realizar a cirurgia com mais rapidez, recuperando, assim, sua autoestima e qualidade de vida.



