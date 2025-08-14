Campeonato de pôquer em Londrina vai movimentar R$ 1 milhão em prêmios

A 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Poker vai movimentar Londrina entre a segunda-feira (18) e a próxima sexta (24). São estimados 3.500 participantes ao longo dos sete dias de evento, e mais de R$ 1 milhão em premiação a ser distribuída.





Com jogadores do Brasil e de países como Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai, o evento vem se consolidando como o terceiro maior torneio da modalidade no Brasil, e neste ano, atingirá a maior premiação da sua história, com mais de R$ 7 milhões de premiações distribuídos nas cinco etapas.





O campeonato já passou por Cascavel, Guarapuava e Salto Del Guaira (Paraguai) e movimentou mais de R$ 4 milhões nas três etapas. Segundo a FPTH (Federação Paranaense de Texas Hold’em), que organiza a competição, para a etapa londrinense, estará em jogo mais de R$ 1 milhão. A cidade está na rota do torneio desde a primeira edição, em 2007.

O pôquer tem crescido em praticantes no Paraná e no Brasil, e já ultrapassou os 12 milhões de jogadores, segundo a Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH). O Texas Hold’em é a modalidade de pôquer mais popular do mundo, na qual o jogador recebe duas cartas e precisa fazer combinações com as cinco cartas dispostas na mesa.



