Campeonato de pôquer em Londrina vai movimentar R$ 1 milhão em prêmios

A 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Poker vai movimentar Londrina entre a segunda-feira (18) e a próxima sexta (24). São estimados 3.500 participantes ao longo dos sete dias de evento, e mais de R$ 1 milhão em premiação a ser distribuída.
Com jogadores do Brasil e de países como Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai, o evento vem se consolidando como o terceiro maior torneio da modalidade no Brasil, e neste ano, atingirá a maior premiação da sua história, com mais de R$ 7 milhões de premiações distribuídos nas cinco etapas.
O campeonato já passou por Cascavel, Guarapuava e Salto Del Guaira (Paraguai) e movimentou mais de R$ 4 milhões nas três etapas. Segundo a FPTH (Federação Paranaense de Texas Hold’em), que organiza a competição, para a etapa londrinense, estará em jogo mais de R$ 1 milhão. A cidade está na rota do torneio desde a primeira edição, em 2007.
O pôquer tem crescido em praticantes no Paraná e no Brasil, e já ultrapassou os 12 milhões de jogadores, segundo a Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH). O Texas Hold’em é a modalidade de pôquer mais popular do mundo, na qual o jogador recebe duas cartas e precisa fazer combinações com as cinco cartas dispostas na mesa.
Reflexos na economia
Além de atrair cada vez mais competidores, o Campeonato Paranaense movimenta a economia e o setor hoteleiro e de turismo na cidade. Com 500 participantes em cada dia de competição, a movimentação em alguns hotéis chega à lotação máxima no período, segundo estimativa da FPTH, com 120 postos de trabalho na organização do evento.
Em reconhecimento à contribuição do torneio para a economia e o esporte na cidade, a Câmara Municipal de Londrina aprovou nesta semana o Projeto de Lei 86/2025, de autoria do Vereador Fernando Madureira, que reconhece a etapa de Londrina do Campeonato Paranaense de Poker como evento de relevância esportiva, econômica, turística e cultural, incorporando-a ao Calendário Oficial de Eventos do Município de Londrina.
“Cada vez mais temos aumentado o número de mesas e parcerias com hotéis para receber essas pessoas que vêm de fora. São 500 jogadores por dia, e 3.500 durante a semana. A expectativa é sempre de crescimento”, disse o presidente da Federação Paranaense, Wislley Dueli da Silva.
Esporte da mente
Recentemente, em um marco histórico para a modalidade, o pôquer foi considerado pela IMSA (International Minds Sports Association) como um esporte que desenvolve o intelecto do jogador, exigindo mais técnica (70%) do que sorte (30%), ajudando a remover o estigma de que seria um jogo de azar.
“Esse reconhecimento traz uma chancela ainda maior de que o pôquer é um esporte, reconhecido pela população, e traz bagagem para nossos jogadores jogarem com tranquilidade, principalmente nos eventos regulamentados como são os nossos”, disse o presidente da FPTH
