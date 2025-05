Canal Curta! exibe episódio da série 'Cientistas Brasileiros'

Para celebrar o nascimento, há 120 anos, da psiquiatra brasileira Nise da Silveira, o canal Curta! exibe o episódio que leva o seu nome na série ‘Cientistas Brasileiros’. A exibição será no sábado, 15, às 22h30, data em que ela faria aniversário.





Com cinco capítulos, a série conta a trajetória de importantes cientistas brasileiros e suas contribuições para o desenvolvimento da humanidade, e pode ser assistida no CurtaOn - clube de documentários -, disponível no Prime Video Channels, na Claro tv+ e no site da plataforma curtaon.com.br.

Nise nasceu em Maceió, nas Alagoas, no dia 15 de fevereiro de 1905, e se tornou reconhecida e exaltada no mundo todo pela sua contribuição à medicina e pelas suas abordagens humanitárias que revolucionaram a psiquiatria.





Única mulher de sua turma na Faculdade de Medicina da Bahia, ela foi pioneira em sua área. Trabalhou no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, onde criou o Museu de Imagens do Inconsciente, que abriga obras de arte criadas por pacientes, e ajudou a promover a cura de muitas pessoas que sofriam de doenças mentais a partir de trabalhos com as artes.

Viabilizada pelo Curta! através do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e com produção da Kinopus Audiovisual, de Londrina, ‘Cientistas Brasileiros’ apresenta, em cinco episódios de 52 minutos, cinco nomes do passado e do presente. Além de Nise, estão Bartolomeu de Gusmão, Oswaldo Cruz, Rosaly Lopes e Marcelo Gleiser.





Ao resgatar a história da ciência brasileira, a série situa sua importância em um contexto internacional. Embora as descobertas científicas e suas aplicações tecnológicas sejam fascinantes, muitas vezes a figura do cientista é vista como algo distante e inatingível. A produção tem roteiro e direção de Rodrigo Grota.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: