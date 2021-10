Caps de Apucarana fecha nesta sexta e quinta após funcionários testarem positivo para Covid-19

A testagem positiva de três funcionários à Covid-19 levou o Caps Ad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga), situado na Rua Irmã Eleotéria, 328, em Apucarana (Centro-Norte), a fechar nesta quinta (21) e sexta-feira (22).

De acordo com a Autarquia Municipal de Saúde, além dos três diagnósticos confirmados, outros três profissionais apresentam sintomas do novo coronavírus e aguardam resultado do exame.

Os pacientes tiveram consultas canceladas nestes dois dias. Mas, segundo a Saúde, aqueles que tinham retorno agendado para estas datas podem ir retirar a receita de medicamentos.





Mais informações podem ser obtidas via Departamento de Saúde Mental da Autarquia, através do telefone (43) 3162-3036.