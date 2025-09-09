Carga de iPhones avaliada em R$ 4,6 milhões é apreendida em Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (9), uma carga de 778 celulares iPhone, avaliada em R$ 4,6 milhões, escondida em um compartimento secreto sob o assoalho de um caminhão.





A apreensão ocorreu após o motorista, de 51 anos, desobedecer a uma ordem de parada, levantando suspeitas na equipe da PRF. Após a interceptação, que ocorreu na BR-369, próximo ao viaduto conhecido como "viaduto da PUC", os policiais encontraram fardos de soro de leite em pó, que foram descarregados para que o compartimento oculto pudesse ser acessado.

O motorista informou que a carga ilegal foi adquirida na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e seria entregue na cidade de São Paulo. A carga de soro de leite em pó, que é lícita, será devolvida à empresa proprietária.





Os celulares e o veículo foram encaminhados à Receita Federal em Londrina. O motorista foi preso em flagrante por descaminho e levado à Delegacia da Polícia Federal.





