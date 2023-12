Carro bate contra estrutura de concreto em posto de pedágio desativado em Jataizinho

A Polícia Federal foi acionada na madrugada deste sábado(16) após um carro bater contra uam estrutura de concreto no pedágio desativado em Jataizinho, na BR-369. O motorista do veículo Hyundai Creta teve apenas ferimentos leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.





Agentes da PRF fizeram o teste de etilômetro no condutor, mas o resultado não apontou ingestão de álcool.





A orientação é que a noite os motoristas devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade a no máximo 40 km/hora, mesmo com as praças de pedágio desativadas.