Carro bate em árvore e deixa quatro pessoas feridas no Norte Pioneiro

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro que ocupavam colidir contra uma árvore na PR-435, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher de 34 anos dirigia um Volkswagen SpaceFox no sentido do entroncamento da PR-963 ao entroncamento da PRC-272 quando, ao passar pelo KM 53, perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore na margem direita da via.

A motorista ficou ferida, assim como três passageiros: duas mulheres, de 21 e 24 anos, e um homem de 23 anos. Todos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital de Ibaiti para receberem atendimento médico.





O acidente foi registrado em uma curva.