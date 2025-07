Carro cai e fica pendurado em viaduto de Londrina após colisão na Avenida JK

Um Jeep Compass caiu e ficou pendurado entre as duas pontes do viaduto da Avenida JK (Juscelino Kubitschek) sobre a Avenida Dez de Dezembro, sentido zona leste de Londrina, na manhã desta sexta-feira (4), após ser atingido por um Toyota Corolla que vinha da Dez de Dezembro para seguir no mesmo sentido do outro veículo. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.





De acordo com o condutor do Corolla, Tomaz Melnik, ele vinha da alça de acesso da Dez de Dezembro para a JK quando atingiu a lateral do Compass. “Eu não me recordo de muito, apagou quase tudo. Mas, pelo que lembro, o semáforo estava aberto para mim”, argumenta.

Foi neste momento em que bateu na lateral do Jeep conduzido pelo médico Rafael Gomes. “Eu seguia da JK para tomar a Dez de Dezembro [sentido zona norte] num trajeto que faço todas as quartas, quintas e sextas. Pelo meu horário de chegada, devo passar sempre às 7h35. Vinha em velocidade normal, com o sinal verde, mas, fui atingido”, relata.





Com a colisão, o veículo de Gomes subiu no canteiro e avançou sobre a grade de segurança no espaço entre as duas pontes do viaduto. O veículo caiu, mas, foi segurado por um degrau natural entre o espaço e por uma viga de metal na lateral de uma das pontes.

Neste momento, pessoas que passavam pelo local se dispuseram a ajudar Gomes a sair do veículo, pela porta do condutor. “Teve um homem, que acabei não pegando o contato, que veio até próximo de mim, segurou minha mão e me ajudou a sair”, conta Gomes.





Cordas foram amarradas ao veículo e escoradas em um poste de iluminação próximo – Gomes não sabe dizer quem as forneceu. Entretanto, para evitar mais acidentes caso o veículo caísse sobre a pista de baixo, a PM (Polícia Militar) interditou o trânsito na Dez de Dezembro. “Colocamos sinalização na chegada da alça de acesso e os veículos são desviados para cima (do pontilhão). Quem seguiria reto, desce na outra alça” explica o tenente da 2ª Companhia de Trânsito da PM, sargento Marcos Lucio.





As responsabilidades sobre a colisão ainda serão apuradas.