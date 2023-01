Carro capota, colide com veículo e acidente deixa seis pessoas feridas em Joaquim Távora

Na noite deste domingo (15), um carro Citroen C3 capotou na PR-218, no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. O automóvel era ocupado apenas pelo motorista, de 44 anos.





Ao capotar, o veículo chocou sua lateral esquerda com a frente de um Chevrolet Vectra, que era ocupado pelo motorista, de 47 anos, e por quatro passageiros, de 30, 16, 13 e oito anos, e trafegava no sentido contrário.

Publicidade





Todos os envolvidos no acidente ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Joaquim Távora para receber atendimento.





Devido à hospitalização das vítimas, os policiais não puderam coletar depoimentos, bem como realizar o teste do etilômetro.