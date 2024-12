Carro capota e deixa um motorista de 33 anos morto no Noroeste do Paraná

Um homem de 33 anos morreu depois que o carro que dirigia capotou na PRC-446, em Marumbi, no Noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (1º).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista conduzia um Chevrolet Astra no sentido de Marumbi a Kaloré quando, ao passar pelo KM 40, perdeu o controle do veículo, saindo da pista. Ao tentar retornar, o homem teria cruzado a rodovia e capotado o carro, sendo ejetado pela janela.





O homem morreu no local do acidente. Estiveram presentes, além da PRE, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), um perito criminalista, um investigador da Polícia Civil e um agente do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo e o encaminhou a Apucarana.





O veículo foi liberado para familiares da vítima.