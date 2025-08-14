Carro lotado de maconha capota, espalha droga na rodovia e motorista é preso

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (14), 488 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete com placas adulteradas.
A ocorrência teve início próximo ao município de Goioerê (Centro-Oeste), quando equipes do Núcleo de Operações Especiais da PRF tentaram abordar o veículo. O condutor, no entanto, desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.
Após percorrer alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle da caminhonete e capotou. Por não utilizar cinto de segurança, ele foi arremessado para fora do veículo, caindo a cerca de 30 metros de distância.
No interior do automóvel foram encontrados diversos fardos de maconha. Parte da carga também ficou espalhada pela rodovia devido ao acidente.
O motorista recebeu atendimento médico no local e, em seguida, foi encaminhado a um hospital da região. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Goioerê.
