Carro lotado de maconha capota, espalha droga na rodovia e motorista é preso

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (14), 488 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete com placas adulteradas.





A ocorrência teve início próximo ao município de Goioerê (Centro-Oeste), quando equipes do Núcleo de Operações Especiais da PRF tentaram abordar o veículo. O condutor, no entanto, desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após percorrer alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle da caminhonete e capotou. Por não utilizar cinto de segurança, ele foi arremessado para fora do veículo, caindo a cerca de 30 metros de distância.





No interior do automóvel foram encontrados diversos fardos de maconha. Parte da carga também ficou espalhada pela rodovia devido ao acidente.

Publicidade





O motorista recebeu atendimento médico no local e, em seguida, foi encaminhado a um hospital da região. A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil de Goioerê.



