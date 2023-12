Casa de Custódia de Arapongas é inaugurada com 136 vagas

A Casa de Custódia de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), unidade penal com capacidade para atender 136 pessoas privadas de liberdade, foi inaugurada na quinta-feira (14).





Com investimentos de R$ 8,8 milhões, recursos do Governo do Paraná, a CCA está localizada na Rua Rouxinol, região do Parque Industrial XI. Previsão é que o novo espaço recebe os preços



A Casa de Custódia fica em um terreno de 4,1 mil m2, sendo que o prédio tem 1.464 m² de área construída. São 11 celas para até 12 detentos cada, três células individuais e uma para pessoas com deficiência.





O projeto é composto por um pátio solário, pátio para visitas, sala de aula, oficina de trabalho, enfermaria e duas salas para visitas; quatro guaritas e duas muralhas de cinco metros (muro de isolamento e muro limite).

Segundo o Depen-PR (Departamento Penitenciário do Paraná), a previsão é de que o novo espaço receba os presos nos próximos 15 dias. O local contará com equipe especializada, composta 28 funcionários, oito efetivos, além de vigilância permanente.





“Essa foi uma luta que se arrastou por mais de 30 anos. Foram inúmeros entraves e reuniões. Essa obra é um alívio para as autoridades de segurança da nossa cidade. Tudo isso se soma aos esforços e articulação da nossa equipe e do governador Ratinho Jr, dos nossos deputados, além da insistência que tivemos para tornar essa obra uma realidade”, salientou o prefeito Sérgio Onofre.







