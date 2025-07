Casal é preso por tráfico de drogas em Santa Isabel do Ivaí

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas nesta terça-feira (1) no Município de Santa Isabel do Ivaí (Noroeste). A operação da PCPR (Polícia Civil do Paraná) deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do casal.



A delegada da PCPR Isabela Martins informou que durante as buscas, foram localizadas 16 porções de substância análoga à maconha, além de um cigarro da mesma substância, nove porções de cocaína, dois facões e dois aparelhos celulares pertencentes aos suspeitos.



Ainda segundo informações da PCPR, duas crianças estavam na residência durante a ação policial. Elas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar para as medidas de proteção necessárias.





O casal foi autuado e encaminhado ao sistema penitenciário.

