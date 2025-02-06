Casos confirmados de dengue em Londrina crescem 74% em duas semanas, segundo SMS

Boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira (6) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indica que o número de casos confirmados de dengue em Londrina cresceu 74% em duas semanas, saltando de 96 no dia 23 de janeiro para 167 na data atual. Já as notificações da doença quase dobraram em duas semanas, indo de 1.121 há duas semanas para 2.027.





Até esta quinta, Londrina teve 1.191 suspeitas de dengue descartadas, enquanto 669 notificações estão em análise. Os dados da SMS indicam não trazem óbitos ocasionados pela doença no município. Em relação às outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, um caso de chikungunya foi notificado e está em análise para comprovação.

O boletim também indica uma preocupação com o aumento de número de casos no distrito de Irerê e, principalmente, na Warta, onde a incidência de casos é considerada elevada.





Nesta quinta, a Prefeitura de Londrina está lançando oficialmente a campanha “Londrina sem Dengue – sua ação salva vidas”. No mesmo dia, acontece do Dia D de combate à dengue, com exposição educativa, orientação e distribuição de sacos verdes para a população descartar materiais inservíveis.