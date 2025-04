Catedral de Londrina celebra Sexta-Feira da Paixão com encenação do calvário e confissões

A encenação da Via Sacra foi realizada no interior da Catedral Metropolitana de Londrina na manhã desta sexta-feira (18) em celebração à Sexta-feira Santa. Neste dia celebra-se a Paixão e Morte de Jesus. É o único dia do ano em que não se celebra Missa e nem se consagra hóstias em nenhum lugar do mundo, por isso a cerimônia deste dia é chamada celebração, não Missa.





A encenação da Via Sacra atraiu muitos fiéis à Catedral, localizada na região central. A arquiteta Natália Aversani era uma das centenas de presentes e acompanhou a encenação da Via Sacra com emoção. Ela compreende que a dinâmica leva todos a refletirem.

"A Via Sacra nos dá uma noção mais real de tudo que aconteceu com Jesus e de como isso impacta a nossa vida a nossa vida espiritual, pois assistindo toda a crucificação de Jesus, tudo que ele passou e todas as dores que ele sofreu por nós, temos tem que parar um pouco e pensar na nossa vida, em como estamos vivendo e se realmente estamos vivendo do modo como Jesus queria" observa. "A encenação e toda a dor que ele sentiu devem nos guiar a pecar menos, a ter uma vida mais presente com Jesus e a serviço da igreja", pensa.





