Catedral de Londrina recebe primeira peregrinação jubilar neste sábado

As paróquias do Decanato Norte da Arquidiocese de Londrina serão as primeiras a se reunirem no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova (região central) para peregrinarem rumo à Catedral, dentro da programação do Ano Jubilar da Igreja.





A peregrinação será no próximo sábado (22), a partir das 14h, e promete reunir cerca de 500 pessoas de diversas comunidades da zona norte de Londrina. o Jubileu poderá ter peregrinações realizadas pelos decanatos e pelas pastorais arquidiocesanas sempre no 3º e no 4º sábado de cada mês.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A expectativa é boa. Cada paróquia do decanato norte se comprometeu a animar suas comunidades para participarem da peregrinação”, afirma o padre José Eduardo Martins, pároco da paróquia São Vicente Palotti e São Judas Tadeu, no Conjunto Vivi Xavier.





No total, o Decanato Norte reúne dez paróquias em diferentes bairros, como Parque Ouro Verde, Milton Gavetti, Santa Mônica, Maria Cecília e Parigot de Souza, entre outros.

Publicidade





O Padre José Eduardo Martins explica como será a dinâmica da peregrinação. “No Santuário, teremos um momento inicial de formação sobre o Ano Jubilar com o nosso arcebispo Dom Geremias. Após este momento formativo, sairemos em peregrinação até a Catedral de Londrina, onde será celebrada uma missa.”





O padre Joel Medeiros, pároco da Catedral, reforça o convite: “Essa peregrinação será um momento único para nossa Arquidiocese. Convido todos os fiéis a se unirem nessa caminhada de fé, renovação e encontro com Deus.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: