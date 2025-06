Catedral fica lotada de fiéis nas celebrações ao Padroeiro de Londrina

“O coração de Jesus é uma escola de amor, de alegria e de vida. Falar dele é falar do seu incansável amor por nós”, destacou dom Geremias, que recordou trechos que considera fundamentais na encíclica Dilexit nos (Ele nos amou, em português), publicada em 24 de outubro do ano passado pelo papa Francisco. Um documento muito aguardado pelos católicos e que fala da tradição da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e propõe uma reflexão sobre o amor humano e divino deste símbolo da fé.

A missa das 10h30 foi presidida pelo arcebispo de Londrina, dom Geremias Steinmetz. Um dos momentos mais comoventes para os fiéis é quando a imagem do Sagrado Coração percorre a nave e o público é coberto pelos tecidos vermelho e azul, simbolizando a água e o sangue de Cristo, que segundo a Bíblia, teriam jorrado da fenda aberta no coração de Jesus pelos soldados romanos que o crucificaram.

Morada do amor

Conversar com os fiéis no dia da celebração do padroeiro é ouvir histórias de fé, amor e devoção. São inúmeras as bençãos relatadas por católicos que ao se verem diante de uma situação desafiadora, entregaram o problema nas mãos de Jesus. Uma devoção que é passada de geração a geração entre os religiosos.

Dom Geremias relembrou que o coração revela quem realmente somos, uma vez que é a morada do amor em todas as suas dimensões, espirituais psíquicas e físicas. Nas questões existenciais que acometem os seres humanos em algum momento da vida, como “quem sou eu”, “o que estou procurando”, “que direção quero dar às minhas decisões e minhas ações” e “quem eu quero ser para os outros”, a resposta é uma “única e fundamental pergunta: eu tenho um coração?”, disse dom Geremias. “Essa pergunta nos permite dar sentido a nossa existência. O coração é onde nasce o amor incondicional de Deus por nós.”

Elza Feitosa Chianti aprendeu a dedicar a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus com uma tia. Ao longo da vida, foram inúmeras as vezes em que ela recorreu a este símbolo de fé para enfrentar situações complicadas na vida. No dia do padroeiro, ela disse que o momento é apenas de agradecer e não de pedir. “Prometi para mim mesma e para os meus dois filhos que eu viria aqui só para agradecer por tudo e por todos. Meu filho estava passando por um problema e eu pedi para o Sagrado Coração de Jesus, que me atendeu prontamente. Também tenho um neto autista por quem eu pedi ao Sagrado Coração, pela intercessão de Nossa Senhora, São José e São Judas, e ele está muito bem.”

Em Londrina, a missa do Sagrado Coração de Jesus tem uma particularidade. A Festa do Padroeiro é comemorada com uma quermesse organizada no subsolo da Catedral, o que faz com que os atos litúrgicos sejam invadidos pelo irresistível cheiro de churrasco.

A quermesse acontece nesta sexta e sábado (28), com barracas de comidas típicas das festas juninas, iguarias da culinária japonesa e um palco para apresentações musicais. Desde o início da manhã, os fiéis que acompanharam as missas também aproveitaram para se deliciar com os quitutes.

Publicidade

“É sempre um atrativo a mais, a quermesse. A gente vem, reza, come um espetinho, toma um quentão e deixa a alma e o corpo felizes”, disse Nelson Aparecido dos Santos.

“Passei antes na festa. Vou acompanhar a missa das 10h30 e aproveitei para vir aqui tomar um quentão para espantar o frio. Acho uma ótima ideia juntar as comemorações do Sagrado Coração de Jesus com a festa junina”, comentou Marta Antunes Gomes.

Nesta sexta, a quermesse acontece até as 21 horas e, no sábado, das 12 às 21 horas.